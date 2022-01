Mercato: ‘Nessuna offerta Vlahovic’, ma sfida Juve-Bayern

Condividi l'articolo

“‘La Juventus non ha presentato offerte per VLAHOVIC. Con i procuratori del giocatore c’è zero comunicazione e anche da parte di Dusan, con il quale ho parlato la scorsa settimana, ho ricevuto zero risposte”. Le parole di Joe Barone ai microfoni della Rai Toscana sembrano voler escludere la partenza del bomber serbo verso la Torino bianconera, anche se in realtà la società bianconera starebbe lavorando a fari spenti per prendere il giocatore subito, forte anche del fatto che al tecnico viola Italiano piace molto KULUSEVSKI, che potrebbe inserito nell’affare come parziale contropartita tecnica. Il discorso rinnovo di DYBALA è sempre in stand by e comunque sulla Joya ora ci sarebbe il Barcellona, specie se riuscirà ad abbassare il tetto degli ingaggi, mentre ARTHUR, nonostante la fiducia di Allegri, sta spingendo per andare all’Arsenal, che la Juive scambierebbe volentieri con PARTNEY, ghanese che ora è in Coppa d’Africa. Per RAMSEY c’è sempre la possibilità del Crystal Palace, e a quel punto la Juve si sarebbe liberfata di due ingaggi pesanti. Detto che a fine stagione potrebbe lasciare anche CUADRADO in direzione Inter, in entrata la Juve lavora su ZAKARIA, centrocampista in scadenza con il Borussia Moenchengladbach, ma le ultime notizie dalla Germania danno che su questo giocatore è in netto vantaggio il Bayern Monaco. E proprio il Bayern, se Lewandowski non rinnoverà e se i dirigenti capiranno di non poter arrivare ad HAALAND (che preferirebbe andare in Spagna), potrebbe diventare un competitor molto agguerrito per Vlahovic.

Il Milan è deciso a prendere un difensore e non molla per BOTMAN, vista la volontà del giocatore di vestire il rossonero e per i buoni rapporti che ci sono con il Lilla, mentre PELLEGRI dovrebbe essere riscattato dal Monaco, per 3,5 milioni più bonus, e girato in prestito al Torino. Per l’estate è possibile l’arrivo di BELOTTI, che si svincola e avrebbe già lanciato messaggi verso Milanello. L’Inter ha bloccato SENSI e cerca un vice Perisic che potrebbe essere KOSTIC, mentre KOLAROV a breve potrebbe annunciare il ritiro. DE VRIJJ non rinnoverà e il suo agente lo ha offerto alla Roma nonostante il passato laziale dell’olandese. Era derby milanese, invece, per il Pallone d’Oro 2021 del Sudamerica, Julian ALVAREZ del River Plate, ma ormai questo giocatore è diretto verso il Manchester City: Guardiola lo vorrebbe subito, il River vorrebbe tenerlo fino a novembre.

Capitolo Roma: la dirigenza è convinta di poter prendere KAMARA dal Marsiglia nel caso se ne vada DIAWARA. Prende corpo l’ipotesi che VERETOUT possa andare via perché sarebbe in rotta con Mourinho, nel cui scacchiere tattico il francese non si ritrova. Ma a 30 milioni di euro, cifra chiesta da Trigoria, il Tottenham non lo prende, nonostante sia interessato. Quanto a Kamara, potrebbe essere inserito in una maxi operazione che prevede i riscatti già sicuri di UNDER e PAU LOPEZ per una ventina di milioni. Ma sul centrocampista del Marsiglia c’è molta concorrenza, ecco quindi che per giugno rimane valido il nome di GRILLITSCH dell’Hoffenheim, anche lui in scadenza. Piace anche MAVIDIDI, esterno offensivo attualmente al Montpellier, ed ex Juve under 23. La Lazio è sempre bloccata dall’indice di liquidità, ma se riesce a cedere MURIQI in prestito potrà comunque prendere un giocatore con la stessa formula.



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte