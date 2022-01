Mercato: Pellegri al Toro, Inter in estate via Barella

Condividi l'articolo

Domani c’è il big match contro il Milan, ma la Juventus pensa anche al mercato, e cerca di capire come arrivare a VLAHOVIC, che intanto continua a rifiutare le offerte dell’Arsenal. La dirigenza bianconera ha fatto sapere al bomber serbo che è disposta a riconoscergli un ingaggio di 7 milioni all’anno, rimane da vedere con che formula concludere l’affare, e anche quando, perché la Juve vorrebbe il giocatore da subito, mentre il diretto interessato preferirebbe attendere giugno. Intanto la Vecchia Signora tiene in caldo anche la pista MARTIAL, sul quale c’è anche il Siviglia. Per il centrocampo l’obiettivo, ma nella prossima estate, era ZAKARIA, che però sembra sempre più vicino al Bayern Monaco.

Sempre a Torino ma sulla sponda granata è sempre più probabile l’arrivo di PELLEGRI dal Milan, mentre il St. Etienne si sarebbe fatto avanti con la Lazio per MURIQI. Ma il problema per la dirigenza biancoceleste è sempre lo stesso, ovvero che anche i francesi vogliono il kosovaro in prestito. In caso la cessione vada in porto, la Lazio proverà a prendere LAPADULA, in uscita dal Benevento e che interessa anche a Cagliari e Sampdoria. Il Sassuolo ha trovato il sostituto di Boga nel ventenne norvegese CEIDE. Gli emiliani hanno detto al no al Trabzonspor che aveva chiesto AYHAN, mentre l’Inter ha individuato in FRATTESI il sostituto di BARELLA, che in estate potrebbe essere la prossima cessione eccellente, per motivi di bilancio, della dirigenza nerazzurra. BABACAR è andato al Copenaghen. La Fiorentina ha dato in prestito BENASSI all’Empoli, mentre la Salernitana si muove ai ritmi frenetici del nuovo ds Sabatini, che ha chiesto DESTRO al Genoa (si può fare solo se in rossoblù arriva PICCOLI dall’Atalanta), NSAME allo Young Boys e VERDI al Torino. Il Monza ha detto no per MOTA CARVALHO, mentre per SIMY c’è ora l’offerta del Parma.

A Trigoria Mourinho ha chiuso il mercato della Roma, ma in uscita FAZIO potrebbe andare proprio a Salerno. Per KAMARA le cose si complicano viste le elevate richieste d’ingaggio del giocatore, che piace anche in Premiership. Come affare ‘last minuite’, nonostante le parole di ‘Mou’, potrebbe arrivare MOUTINHO dal Wolverhampton.



