Mercato: Piatek è della Fiorentina, Rincon alla Samp

Condividi l'articolo

Il mercato invernale si appresta a entrare nel vivo con il Milan che va sempre alla ricerca di una pedina per l’allenatore Stefano Pioli, sempre in difficoltà nelle ultime settimane per via delle numerose defezioni. Il nome in cima alla lista di Paolo Maldini è quello di Abdou DIALLO del PSG, che rappresenta la prima alternativa a BOTMAN. Il modo da sciogliere è legato alla formula del trasferimento, dal momento che l’ex ds dei parigini, Leonardo, ex rossonero doc, non sembra intenzionato ad aprire al prestito.

Prosegue la corte della Juventus per Mauro ICARDI. L’attaccante argentino, malgrado le parole dell’allenatore Mauricio Pochettino (“… Icardi può giocare al fianco di Mbappé e con lui può diventare un giocatore più completo”) ha capito che al Paris Saint-Germain non avrà molto spazio, dunque starebbe spingendo per un’altra soluzione. Al momento il club francese non sarebbe orientato per il prestito del giocatore e si starebbe trattando.

Dopo l’arrivo di MAITLAND-NILES, la Roma è sul punto di piazzare un altro colpo. La trattativa per portare SERGIO OLIVEIRA in giallorosso è praticamente chiusa e adesso si aspetta il sì del Porto, club di appartenenza del giocatore. Il centrocampista ha da tempo deciso di sposare il progetto della Roma targata José Mourinho, ma restano da sistemare i dettagli con il Portogallo: alla società che cede dovrebbero andare 15 milioni di euro nel caso la Roma riscatti il giocatore a fine stagione. Intanto da Trigoria arriva la smentita che REYNOLDS sia già stato ceduto all’Anderlecht.

Kelvin YEBOAH, che indosserà la maglia con il numero 45, è il nuovo colpo di mercato per l’attacco del Genoa allenato da Andriy Shevchenko. Il giocatore è stato prelevato, a titolo definitivo, dallo Sturm Graz, formazione che prende parte al campionato austriaco. Nato ad Accra, in Ghana, il 6 maggio 2000, è cresciuto in Italia e fa parte della Nazionale Under 21 azzurra. Il suo talento è esploso subito, a livello professionistico, con gli austriaci del WSG Tirol, confermandosi poi con la maglia dello Sturm Graz a suon di gol.

La Samp abbraccia Tomas RINCON: arriva in prestito dal Torino, il suo contratto era in scadenza a giugno. Con la Sampdoria ha firmato per sei mesi, poi a fine stagione si deciderà se rinnovare l’accordo. Il giocatore venezuelano torna così in Liguria: aveva già giocato col Genoa dal 2014 al gennaio 2017, prima di passare alla Juve.

Oltreconfine il rinnovo di Ousmane DEMBELÉ con il Barcellona è sempre più complicato ed è per questo che il club blaugrana sta tastando il terreno per eventuali sostituti del francese ex Borussia Dortmund. Secondo quanto riporta il quotidiano Sport, i catalani avrebbero individuato in Adama TRAORÉ del Wolverhampton il sostituto ideale di Dembelé. Cresciuto nella cantera, Traoré ha lasciato Barcellona nel 2015, ma i buoni rapporti tra Wolves e dirigenza blaugrana potrebbero portare a un accordo fra le parti per la cessione dell’esterno spagnolo che dunque giocherebbe nella Liga.



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte