Mercato: PSG vicino a Ruiz, Spurs sempre su Zaniolo

FABIAN RUIZ è a un passo dalla cessione al PSG. Il trasferimento del centrocampista spagnolo del Napoli a Parigi si sovrappone a quello, inverso, del portiere Keylor NAVAS che, da parte sua, è pronto a prendere la strada che porta verso il capoluogo campano. Il costaricano, che nel PSG non ha più spazio, verrebbe preferito allo spagnolo KEPA Arrizabalaga. Per quest’ultimo gli emissari De Laurentiis non sono ancora riusciti a trovare un accordo economico con il Chelsea. Il Napoli continua a inseguire Giacomo RASPADORI, ma non solo: nel mirino c’è anche FRATTESI, la cui valutazione si oscilla fra i 35 e i 40 milioni. Per la difesa dell’Inter resta sempre in piedi l’ipotesi ACERBI.

La Juventus insiste per Filip KOSTIC dell’Eintracht Francoforte, che ha già detto “si” al club più titolato d’Italia. L’Eintracht chiede 20 milioni, il club bianconero è fermo a 12, più 3 di bonus. ARTHUR è destinato a diventare un calciatore del Valencia che, dopo la cessione di Gonçalo GUEDES al Wolverhampton, è pronto a sferrare l’attacco decisivo per il brasiliano ex Barcellona. Con la cessione di Arthur, la Juventus potrebbe permettersi di tornare all’assalto di Leandro PAREDES del Paris Saint-Germain, il cui cartellino viene valutato 20 milioni. Per l’attacco juventino restano in piedi tre ipotesi: Marko ARNAUTOVIC del Bologna, Luis MURIEL dell’Atalanta e Alvaro MORATA dell’Atletico Madrid. Il Tottenham non molla la pista ZANIOLO, sempre poco disposto a trasferirsi all’estero.

Un nuovo arrivo in casa dell’Empoli: dall’Atalanta, con la formula del prestito, è stato acquisito l’attaccante olandese San LAMMERS. Classe 1997, 191 centimetri, che ha giocato in Germania, con la maglia dell’Eintracht Francoforte nell’ultima stagione. Cremonese scatenata sul mercato: dopo avere ufficializzato AIWU in difesa, e avere definito l’acquisto di DESSERS in l’attacco, la società grigiorossa è pronta a mettere le mani su Gonzalo ESCALANTE della Lazio.

L’ingaggio di Dries MERTENS è stato ufficializzato dal Galatasaray sul proprio account di Twitter, assieme a quello di TORREIRA. Il belga, sbarcato ieri sera a Istanbul, e accolto da centinaia di tifosi giallorossi, si è legato al titolato club turco per una stagione, con opzione per la seconda.

ISCO ALARCON riparte da Siviglia. Dopo nove anni vissuti con addosso la maglia del Real Madrid, il fantasista approda in Andalusia, come informa un tweet pubblicato sull’account ufficiale del club biancorosso. Il giocatore, che è nato a Benalmádena, dunnque, ‘torna a casa’. L’andaluso Isco era svincolato dal 30 giugno scorso, ma da prima già non rientrava più nei piani del Real Madrid e di Carlo Ancelotti.

Il Manchester United – oggi sconfitto – non ha ancora completato la propria rosa. I ‘Red Devils’, secondo quanto pubblica oggi il Mirror, vogliono puntare sull’attaccante Leroy SANÉ, 26 anni, in forza al Bayern Monaco. Sané ha già giocato a Manchester, ma con la maglia del City allenato da Pep Guardiola, dove ha vinto molto. Sané sarebbe l’alternativa ad ANTONY, il cui cartellino continua a essere ritenuto troppo costoso. Il giocatore attualmente è in forza all’Ajax.



