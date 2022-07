Mercato: Zaniolo e Dybala che intrigo, Scamacca verso Psg

Condividi l'articolo

ZANIOLO e DYBALA, i rebus del calciomercato. Il primo comincia ad assomigliare a un separato in casa della Roma, che sarebbe disposta a cederlo ma non trova acquirenti altrettanto pronti a spendere i 50 milioni richiesti dalla società giallorossa. Il secondo comincerà ad allenarsi da solo, con un preparatore personale, in attesa di notizie dall’Inter, con cui ha un accordo sulla parola. Ma se Beppe Marotta e i suoi collaboratori non riusciranno a rescindere il contratto con SANCHEZ, che ha di nuovo rifiutato Flamengo e Villarreal, e a cedere uno tra DZEKO (l’opzione Monza non lo convince) e CORREA. Intanto la dirigenza nerazzurra lavora sempre alla cessione di SKRINIAR al Psg: la prossima settimana dovrebbe essere quella decisiva, e lo stesso vale, sempre a proposito del club parigino, per il trasferimento in Francia di SCAMACCA del Sassuolo. Tornando a Dybala, occhio agli inserimenti di Roma e Napoli (nonostante la smentita di Giuntoli), mentre il Manchester United si farà avanti solo in caso di addio a CRISTIANO RONALDO.

L’impressione è che per smuovere le acque servirà la cessione di DE LIGT da parte della Juve: i bianconeri, che hanno chiesto MOLINA all’Udinese, preferirebbero la soluzione Chelsea, mentre l’olandese avrebbe scelto il Bayern. In ogni caso servono 85-90 milioni, molti di quali verranno poi reinvestiti sul mercato dalla Vecchia Signora. Alla quale è stato offerto TORREIRA, che è considerato l’alternativa a PAREDES, obiettivo primario dei bianconeri. Se l’argentino ex Roma partirà il Psg lo sostituirà con RENATO SANCHES, che avrebbe fatto sapere al Milan di preferire questa soluzione a quella rossonera. Intanto RAFAEL LEAO ha chiesto 7 milioni all’anno per rinnovare il contratto.

In difesa alla fine potrebbe arrivare ACERBI, in rotta con i tifosi della Lazio: proprio perché aspetta il Milan, il difensore ha rifiutato le proposte del Monza.

Ma non per questo la società brianzola, forte del duo Berlusconi-Galliani, molla la presa. Intanto ha riportato in Italia, dallo Shakhtar, l’ex Sassuolo MARLON, mentre per l’attacco, fra SUAREZ, CAVANI e PINAMONTI, c’è una girandola di nomi. Alla Roma, invece, per il settore avanzato prende consistenza la candidatura di ZAHA del Crystal Palace. Settimana decisiva anche per ROMAGNOLI alla Lazio, visto che già da mercoledì il difensore potrebbe arrivare nel ritiro dei biancocelesti. Ma nei prossimi giorni verrà definita anche la questione dei due portieri, con gli arrivi di LUIS MAXIMIANO, portoghese del Granada, e di PROVEDEL dello Spezia, dove potrebbe finire il milanista DANIEL MALDINI, che piace anche alla matricola Cremonese. Il Siviglia cerca invece un attaccante, e ha chiesto SIMEONE al Verona, ma non c’è accordo sulla cifra. Infine MERTENS, che dovrebbe tornare sui suoi passi e accettare il biennale, per 5 milioni complessivi, offertogli dal Napoli. A meno che non preferisca la ‘vita beata’ andando a giocare in Eccellenza nel Givova Capri, che gli ha offerto una villa nell’isola e un milione di sipendio.



