Merkel, io sto bene, ma il 24 febbraio è stata una cesura

“Sul piano personale sto molto bene e mi fa piacere essere qui stasera. Complessivamente mi ero aspettata diversamente il tempo dopo il mio mandato. Il 24 febbraio ha rappresentato una cesura”. Lo ha detto l’ex cancelliera Angela Merkel, nella prima intervista rilasciata “fuori servizio”, dopo sei mesi di silenzio stampa dalla fine del suo ultimo mandato.

“Personalmente ho smesso di fare la cancelliera e questa è una bella sensazione. Mi sono prefissata di fare altre cose e anche questa è una bella sensazione. Ma resto una persona politica e alcune volte mi sento angustiata”.

Merkel si è soffermata anche sulla guerra in Ucraina: “Questa aggressione non ha alcuna giustificazione. Non c’è alcuna scusante. E’ stato un grande errore”



