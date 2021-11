Mertens, stasera una delle nostre migliori partite

Condividi l'articolo

(ANSA) – NAPOLI, 28 NOV – “Abbiamo giocato una delle nostre

migliori partite. Adesso è importante giocare sempre cosi,

dobbiamo ripeterla anche nelle partite più difficili che

verranno, ma oggi siamo stati perfetti”. Dries Mertens è

soddisfatto e lo dimostra parlando ai microfoni di Dazn. “Fare

gol mi fa sempre piacere – dice – quando sei infortunato non è

facile e poi con la squadra stava giocando bene. Se un compagno

come Osimhen si infortuna, sono momenti in cui ci devi essere.

Oggi era importante farsi trovare pronto”.

“Ora tocca a me di continuare – aggiunge il belga – non solo

oggi sempre voglio fare bene per me è sempre un piacere come

oggi. Sarri è un allenatore fortissimo oggi è andata male per

lui, mi dispiace. Io ho detto sempre spero che il mio futuro sia

qui. Posso dire solo questo”, conclude. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte