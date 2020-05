Mes, trovato accordo all’Eurogruppo

Trovato l’accordo sul Mes. Lo si apprende da fonti Ue secondo cui c’è stata l’intesa all’Eurogruppo.

Dombrovskis, progressi su Sure e Bei. Le linee di credito del Mes «sono una parte importante del pacchetto anticrisi concordato dai leader il 23 aprile. Guardando avanti, vogliamo vedere anche rapidi progressi sullo schema di supporto all’innovazione, Sure, e sul fondo paneuropeo della Bei di garanzie, per proteggere i lavoratori e le imprese e in questo periodo difficile». Lo sottolinea il vicepresidente della Commissione Europea Valdis Dombrovskis, in un videomessaggio a latere dell’Eurogruppo. «La ripresa economica – prosegue – dipenderà dalla continuazione di uno sforzo forte e dovrà essere sostenuta da un ambizioso bilancio europeo, con una capacità di raccolta aumentata in misura sostanziale e con una componente di investimenti forte e concentrata sui primi anni» del settennato 2021-27. «La pandemia ha colpito tutti gli Stati membri e ora dobbiamo prendere misure Ue per rimettere in piedi le nostre economie», conclude.

Venerdì 8 Maggio 2020

