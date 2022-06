Messaggio di Putin a Mattarella per il 2 giugno

Condividi l'articolo

Il presidente russo Vladimir Putin ha inviato un messaggio al presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione della festa del 2 giugno. La notizia viene confermata dal Quirinale. “Si tratta – spiegano all’ufficio stampa del Colle – di uno dei tanti messaggi scritti che arrivano ogni anno per la festa della Repubblica dai capi di Stato stranieri”. Non è previsto che Mattarella risponda a questo messaggio, i cui contenuti non sono stati diffusi dalla presidenza della Repubblica, perché – si spiega ancora – non è prassi rispondere a questo tipo di messaggi”.

