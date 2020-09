Messi è tornato, doppietta in amichevole col Girona

(ANSA) – ROMA, 16 SET – Il Barcellona targato Koeman vince la

sua seconda amichevole e lo fa nel segno del figliol prodigo Leo

Messi che nel successo dei blaugrana contro il Girona (3-1)

mette a segno una doppietta. Di Coutinho l’altro gol del

Barcellona mentre per il Girona è andato a segno Saiz.

I due gol targati Messi sono i primi della stagione per

l’argentino che meno di un mese fa aveva chiesto di lasciare il

club a costo zero, per poi decidere di restare in blaugrana per

non portare il club della sua vita in tribunale. Nell’amichevole

con il Tarragona, sabato scorso, Messi aveva giocato un tempo e

ceduto un rigore a Griezmann. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte