“Messi giocherà in Arabia, affare concluso”. Il padre: “Nulla di concordato, è una fake”

Lionel Messi giocherà in Arabia Saudita l’anno prossimo: l’affare è stato concluso, secondo quanto riferisce una fonte saudita vicina alle trattative riportata dall’agenzia AFP. La stessa fonte – che mantiene l’anonimato – definisce il contratto “enorme”. Al momento, il Paris Saint-Germain si è limitato a ricordare che il contratto dell’attaccante argentino scadrà il prossimo 30 giugno.

“Non c’è assolutamente nulla di concordato con nessun club per il 2023-24. Decideremo alla fine della stagione. Non è stato né firmato niente, né sono stati presi accordi. Sono solo fake news che usano il nome di Leo”. Così, via social, Jorge Messi, padre di Lionel e persona che cura gli interessi del figlio dopo le indiscrezioni.



