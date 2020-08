Messi: indizio di mercato, Aguero toglie ’10’ dai social

(ANSA) – ROMA, 27 AGO – Sergio Aguero toglie il numero 10 dai

suoi profili social, e subito viene letto come un indizio di

mercato. L’attaccante del Manchester City sembrerebbe già aver

fatto a Leo Messi che dopo l’annuncio di voler lasciare il

Barcellona ha nella Manchester di Pep Guardiola una delle piazze

privilegiate per la sua seconda vita calcistica. Aguero ha

cambiato il suo nickname su Instagram passando da ‘kunaguero10’

al semplice ‘kunaguero’: quanto basta per scatenare gli oltre 14

milioni di follower che seguono l’argentino del City che hanno

letto l’iniziativa come un messaggio che annuncia l’arrivo della

Pulce nella squadra della Premier League. (ANSA).



Fonte originale: Leggi ora la fonte