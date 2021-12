Messi, ‘non mi importa se sono il migliore o meno’

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 04 DIC – “Non mi importa se sono il migliore o

meno. Essere considerato tra i più grandi della storia è più che

sufficiente”. Dopo la conquista del suo settimo Pallone d’oro

Lionel Messi si racconta su France Football, affrontando anche

il tema della rivalità con Cristiano Ronaldo: “C’è stata una

concorrenza dura per molti anni in Spagna ed è stato

meraviglioso perché ci ha aiutato a crescere entrambi nelle

rispettive carriere. Ma volevo solo superare me stesso per

essere il migliore, e non migliore degli altri”.

Al suo arrivo al Paris Saint-Germain, Neymar gli aveva

offerto il numero 10, un segno di ammirazione per un calciatore

che ammirava da tempo: “È stato un gesto straordinario volermi

dare quel numero, anche se era suo ed era sembrava giusto che lo

tenesse. Sono rimasto con il 30, che mi piace”, ha sottolineato

la ‘Pulce’.

Perdere. ha detto Messi, “fa sempre male. Per me è ancora

difficile abituarmici, e a volte la mia rabbia può durare, ma

cerco di convincermi che ci sarà un’altra opportunità in

seguito”.

Nell’intervista ha parlato anche di Maradona e del confronto

che ha dovuto sopportare per tutta la sua carriera: “Non ci ho

mai prestato attenzione, ma ho passato un periodo molto brutto

in Nazionale per cose che vanno oltre il calcio”. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte