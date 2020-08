Messi vuole andare via; Barcellona, ‘non ci risulta’

(ANSA) – ROMA, 16 AGO – IL Barcellona non ha ricevuto alcuna

comunicazione da parte di Lionel Messi relativamente alla

decisione dell’argentino di lasciare il club quest’estate. Lo

fanno sapere fonti della società blaugrana dopo che il sito ‘ ‘Esporte Interativo’ ha riferito che la Pulce, distrutto dopo il

2-8 contro il Bayern, ha deciso di andar via in mancanza di un

progetto vincente da parte del Barça per i prossimi anni.

L’indiscrezione era stata ripresa in Spagna da molti media.

Ma nè il presidente del Barcellona, Josep Maria Bartomeu, nè

il Ceo, Oscar Grau, né il segretario tecnico, Éric Abidal, che

sarebbero gli interlocutori validi, hanno ricevuto messaggi da

Messi. Quindi non risulta che voglia andarsene, fa sapere il

club blaugrana. (ANSA).



