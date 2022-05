Messico: assassinato giornalista, il nono da gennaio

Condividi l'articolo

(ANSA) – CITTÀ DEL MESSICO, 06 MAG – Il giornalista e

fondatore del sito digitale Fuentes Fidedignas, Luis Enrique

Ramírez, 59 anni, è stato trovato morto vicino a Culiacán,

capitale dello stato di Sinaloa, regione devastata dalle bande

criminali in Messico. Si tratta del nono giornalista ucciso

finora quest’anno nel Paese, dove è sempre più difficile per i

reporter svolgere il proprio lavoro, secondo le denunce delle

organizzazioni civili.

Il corpo di Ramírez è stato trovato avvolto in sacchetti di

plastica neri su una strada sterrata vicino alla strada

México-Nogales nella città di Las Nanchiz. Secondo quanto

riferito, mercoledì sera è stato rapito da uomini armati non

identificati nel quartiere dove viveva.

Il precedente caso era avvenuto il 15 marzo, quando uomini

armati hanno sparato ad Armando Linares, direttore del

quotidiano Monitor Michoacán, nell’omonimo stato meridionale,

nella sua abitazione nella città di Zitácuaro.

Dal 2000 ad oggi, 153 giornalisti sono stati assassinati in

Messico, secondo Articolo 19, organizzazione indipendente a

difesa della libertà di espressione. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte