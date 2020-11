Messico: incidente autocisterna,13 morti

Un’autocisterna con rimorchio che trasportava gas naturale liquefatto si è ribaltata ed è esplosa ieri sera in Messico uccidendo 13 persone, incluso il conducente del mezzo.

Secondo quanto riporta la Abc News, l’incidente è avvenuto su un’autostrada dello Stato di Nayarit, sulla costa dell’oceano Pacifico nell’ovest del Paese: il conducente ha perso il controllo del veicolo, che si è ribaltato per cause ancora da stabilire, ha preso fuoco ed è esploso.

L’esplosione ha investito almeno tre automobili che si trovavano vicine all’autocisterna e le altre 12 vittime sono state trovate carbonizzate ancora nelle vetture.

—

Fonte originale: Leggi ora la fonte