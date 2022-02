Messinscena per derubare ex fidanzata: denunciati 2 minori

Condividi l'articolo

(ANSA) – BOLOGNA, 07 FEB – Hanno 14 e 15 anni due ragazzini,

entrambi bolognesi, denunciati dai carabinieri per furto

aggravato: sono accusati di avere organizzato una ‘trappola’ per

derubare la ex fidanzata del più grande. I fatti sono successi a

Imola, nei pressi della stazione ferroviaria, dove il 15enne

aveva concordato un appuntamento con la ex fidanzata, anche lei

minorenne, dicendole che dovevano parlare. Durante la

chiacchierata ha chiesto alla ragazza di prestargli lo

smartphone: in quel momento il complice 14enne è sbucato

all’improvviso, si è impossessato del telefonino che l’altro

aveva in mano ed è fuggito.

Il 15enne ha anche simulato un inseguimento del ladro, che

però si è allontanato. La voce della messinscena è arrivata a

una amica della ragazzina raggirata e derubata, che ha

telefonato ai carabinieri per metterli a conoscenza del fatto,

spiegando tra l’altro che anche il giorno prima la stessa amica

era rimasta vittima di un episodio analogo. I due giovani sono

stati rapidamente rintracciati dai carabinieri di Imola, mentre

erano in attesa di un bus per andare a Bologna. Smascherati,

hanno chiesto scusa, ammettendo le loro responsabilità e

restituendo i due smartphone rubati alla ragazza. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte