Meta a Siae, pronti a una proroga dell’accordo

“A dimostrazione del nostro impegno a portare avanti il tavolo delle trattative e a raggiungere una soluzione condivisa, invieremo a Siae un’ulteriore richiesta per prorogare il nostro accordo di licenza. Se Siae accetterà, potremo ripristinare la musica sulle nostre piattaforme nel corso delle trattative, garantendo così ad artisti e musicisti la piena tutela del diritto d’autore”. Lo dice un portavoce di Meta. “Crediamo sia importante collaborare con l’industria musicale e nel valore della musica italiana, ci auguriamo di poter trattare con Siae come già facciamo con altri titolari di diritti in Italia, come Soundreef”.

“Siamo pronti a un accordo per rimettere i contenuti italiani sulle piattaforme di Meta e a negoziare in modo costruttivo, ma nel rispetto delle indicazioni dell’Antitrust sulla base delle informazioni necessarie alla adeguata valorizzazione dei contenuti, nell’interesse degli autori italiani”. Così il presidente della Siae, Salvatore Nastasi, risponde a Meta.

L’Antitrust ha imposto a Meta la ripresa delle trattative con Siae per cercare un’intesa sui corrispettivi da corrispondere per l’utilizzo della musica italiana su Facebook e Instagram e ordina pure di ripristinare, “in modo pieno”, la disponibilità dei contenuti musicali rimossi ora dai social, “per tutto il periodo necessario alla conclusione delle negoziazioni”. Insomma dal Garante della Concorrenza arriva, nella sostanza, l’indicazione a sedersi ad un tavolo per trovare almeno un accordo-ponte che consenta, in vista dell’intesa definitiva, di poter, al più presto, tornare ad ascoltare la musica italiana sui social.

