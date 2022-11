Meta lancia progetto startup Green?r, tecnologia sostenibil

Condividi l'articolo

Meta-Facebook e LVenture Group, in collaborazione con Legambiente e Giovani Imprenditori Confcommercio, lanciano “GreenƎr”, un progetto per selezionare le startup innovative in grado di supportare la crescita sostenibile di aziende e Pmi. L’iniziativa è dedicata a nuove imprese che abbiano sviluppato soluzioni in grado di aiutare concretamente le organizzazioni ad adottare modelli di business sostenibili, orientati a ridurre le emissioni di carbonio. Sono tre gli elementi alla base della scelta delle startup. Il primo è “reduce”, ridurre le inefficienze delle imprese abilitando il risparmio energetico; poi “reuse”, per favorire l’economia circolare, e “recycle”, per implementare la soluzione delle problematiche connesse allo smaltimento dei rifiuti.

Le startup interessate possono candidarsi online su www.greenercall.com fino al 23 gennaio 2023. Le cinque soluzioni più innovative, che rispondano ad esigenze concrete delle imprese, parteciperanno a un evento finale di selezione che porterà alla premiazione di tre vincitori. “In un contesto economico complesso come quello di oggi, aziende e Pmi sono chiamate a innovare e a orientarsi verso nuovi modelli di business improntati alla sostenibilità” ha dichiarato Angelo Mazzetti, Head of Public Policy Italy and Greece di Meta.

“GreenƎr si propone di intercettare startup che possano aiutare queste imprese a sviluppare il proprio business in modo sostenibile”. Secondo recenti dati dell’Osservatorio Trimestrale sul Venture Capital, l’Italia è la settima nazione al mondo per numero di aziende “green”, circa 2.100. È in questo comparto che si sono maggiormente concentrati gli investimenti Venture Capital in startup italiane, pari a 312 milioni di euro nel terzo trimestre del 2022. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte