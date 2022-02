Condividi l'articolo

(ANSA) – WASHINGTON, 03 FEB – Meta, la società che controlla

Facebook e Instagram, ha perso il 24% in apertura a Wall Street,

dopo i deludenti risultati della trimestrale di ieri, compresa

la perdita di utenti per la prima volta in 18 anni. (ANSA).



