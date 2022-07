Meteo: in Italia week end di fuoco con qualche temporale al Nord

(ANSA) – MILANO, 23 LUG – Fine settimana ancora all’insegna

del caldo rovente: l’ondata di calore ha raggiunto il suo apice

accomunando tutta l’Italia in un quadro di temperature

eccezionalmente oltre la norma con picchi prossimi ai 40 gradi

in Pianura Padana e nelle zone interne del Centro-Sud. Il caldo

risulta intenso anche di notte (specie all’interno dei grossi

centri urbani dove il cemento riemette tutto il calore

accumulato di giorno) e in quota, con lo zero termico che si

spinge fino ai 4.800 metri. I valori diurni più contenuti si

registrano per lo più lungo le coste che da metà giornata

beneficiano delle brezze marine.

L’anticiclone africano mantiene a distanza le perturbazioni

che scorrono oltralpe: una di queste oggi sfiora il Nord Italia

– affermano i meteorologi di Meteo Expert -, determinando un

aumento dell’instabilità atmosferica principalmente sulle aree

alpine centro orientali. Secondo gli ultimi aggiornamenti

l’ondata di calore proseguirà anche la prossima settimana: in

forma inalterata al Sud, mentre sulle regioni centro

settentrionali, e in particolare al Nord, si attenuerà. I

settori più settentrionali del Paese, infatti, nella seconda

parte di

lunedì verranno influenzati da una perturbazione atlantica

seguita da venti un po’ meno caldi.

PREVISIONI PER LE PROSSIME ORE

Tempo prevalentemente soleggiato e molto caldo in tutta

l’Italia. La perturbazione in transito sull’Europa centrale che

lambisce le Alpi, darà vita a locali episodi di instabilità al

Nord, in particolare sulle aree alpine comprese tra la Lombardia

ed il Nordest. Possibili temporali isolati anche in pianura, più

probabili su basso Piemonte, Bergamasca, la sera sulle fasce

pedemontane del Nordest. Al Centrosud qualche cumulo in sviluppo

attorno ai monti nelle ore centrali del giorno; possibili

temporali di calore sull’Appennino molisano. Temperature massime

in lieve calo sulle aree alpine, lungo le Prealpi, in Liguria e

localmente anche sulle pianure del Nord-Ovest e in Toscana;

rialzi sulla Romagna e sulle regioni adriatiche; possibili

picchi di 38-40 gradi sulla pianura padana orientale e nelle

zone interne del Centro-Sud e delle isole.

PREVISIONI PER DOMANI, DOMENICA 24 LUGLIO

Ancora protagonisti sull’Italia il caldo intenso e l’alta

pressione. Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, con

temporanei addensamenti sulla Liguria, sull’Appennino

settentrionale, nelle Alpi e Prealpi orientali. Temperature

minime in calo sulle aree alpine e prealpine, senza grandi

variazioni altrove ed estremamente elevate. Massime a basse

quote con valori diffusamente superiori ai 35 gradi nelle zone

lontane dai litorali, con punte di 37-38 gradi. (ANSA).



