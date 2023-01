Meteo: Marche; avviso allerta vento, mare mosso e neve

Condividi l'articolo

(ANSA) – ANCONA, 20 GEN – Mare molto mosso o agitato con

onde da Nord-Est, raffiche nord orientali di vento fino a

burrasca, nevicate anche a quote basse (5-10 cm tra 200-300 mt)

per arrivare a 30-50 cm di accumuli sopra i 500 metri. Sono le

previsioni per le Marche nell’avviso di condizioni meteo avverse

diffuso dal Centro funzionali regionale della Protezione civile.

Il transito di una depressione, secondo la previsione,

richiamerà aria fredda di origine balcanica con precipitazioni

nevose fino a quote basse in pratica su tutto il territorio

marchigiano, un rinforzo di venti nord-orientali e mare agitato

nei quadranti lungo le coste della regione. Le previsioni di

forti nevicate, hanno già indotto il sindaco di Urbino, dove già

la neve ha imbiancato le strade, di chiudere tutte le scuole di

ogni ordine e grado domani. (ANSA).



