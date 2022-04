Meteo: oggi forti venti e nevicate sul Nord Ovest

Condividi l'articolo

Nonostante un graduale miglioramento del meteo, oggi sarà una giornata ventosa sulle coste tirreniche, sui crinali appenninici e anche sul versante romagnolo e marchigiano. Anche le Alpi occidentali saranno interessate da raffiche di vento, ma soprattutto da nevicate moderate in Valle d’Aosta. Nevicate che potrebbero mitigare la siccità che continua nel Nord del Paese: il fiume Po, tra la Lombardia e l’Emilia, presenta una portata ridotta fino al 70%, il deficit di piogge è ancora oltre il -80% sul Piemonte centro settentrionale. Nelle prossime ore, oltre al vento e alla neve, si prevedono anche piogge residue sul Basso Tirreno, ma in generale fino a domani il tempo sarà più soleggiato e caldo. E’ il quadro presentato da Andrea Garbinato, responsabile del sito ww.iLMeteo.it.

Per il prossimo fine settimana si segnala anche la discesa di aria più fredda e veloci temporali dal Nord Est verso la fascia adriatica. Mentre per quanto riguarda il weekend di Pasqua, c’è il rischio che un ciclone algerino porti maltempo sull’Italia tra venerdì 15 e sabato 16 aprile.

Nel dettaglio:

Giovedì 7. Al Nord: a tratti nuvoloso, peggiora sulla Valle d’Aosta. Al Centro: miglioramento con schiarite. Al Sud: piogge sparse, localmente intense sul Basso Tirreno.

Venerdì 8. Al nord: soleggiato salvo temporali sulle Alpi, in spostamento dal pomeriggio verso le pianure adiacenti. Al Centro: soleggiato. Al Sud: soleggiato.

Sabato 9. Al nord: peggioramento con temporali dal Triveneto verso l’Emilia Romagna e mantovano. Al Centro: soleggiato con nubi in aumento in giornata e piogge in Toscana verso sera/notte. Al Sud: soleggiato. Tendenza: Impulso instabile in rapido transito nella Domenica delle Palme, dalle Marche verso il sud; da lunedì rimonta anticiclonica con temperature in sensibile aumento.

