Dopo il maltempo, l’aria fredda lasciata in eredità dalla perturbazione, farà crollare i valori minimi, con la nottata più fredda che dovrebbe risultare quella tra Sabato e Domenica. Già all’alba della mattinata di domani tuttavia varie zone di pianura registreranno valori vicini allo zero e i valori risulteranno ampiamenti negativi sul comparto appenninico. Valori più elevati lungo la costa e sulla Romagna in genere a causa del permanere della ventilazione, non inferiori ai 6-8°C.