Si, le probabilità aumentano ma non prima del pomeriggio. In mattinata l’aria fredda arriverà gradualmente quindi i fiocchi saranno possibili solamente sulle vette. Le temperature scenderanno nel corso del pomeriggio con quota neve che potrebbe scendere verso i 1500/1700 metri nel tardo pomeriggio/prima serata ma con buone precipitazioni nella notte/risveglio di lunedì i fiocchi potrebbero toccare anche i 1100/1300 metri in Emilia. Lunedì mattina qualche fiocco anche sull’Appennino romagnolo.