Meteo:Pasqua incerta, Lunedì dell’Angelo lieve miglioramento

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 05 APR – Pasqua in parte instabile e Lunedì

dell’Angelo in lieve miglioramento, anche se non è del tutto

escluso il ‘classico’ temporale quotidiano guasta pic-nic.

Potrebbe essere questo lo scenario meteorologico delle prossime

festività. Si tratta solo di indicazioni, ancora da confermare,

del meteorologo de iLMeteo.it Lorenzo Tedici. Quel che sembra certo è che sarà una Santa Pasqua fredda,

specie durante la notte. Prosegue, infatti, rilevano i

meteorologi di Meteo Expert, la fase dal sapore tardo-invernale

che, coinvolgendo in modo più diretto i settori del Nordest e

le regioni del medio e alto versante adriatico, unita a una

debole circolazione di bassa pressione nei pressi della nostra

Penisola favorisce una certa instabilità dell’atmosfera che oggi

si manifesterà soprattutto su parte del Centro, al Sud e sulla

Sicilia.

Dopo un nuovo peggioramento al Centrosud per l’affondo di

un nuovo nucleo instabile dal Nord Europa associato ad aria

artica, domani , rileva Tedici, il tempo migliorerà ovunque e

saranno purtroppo più intense le gelate tardive in pianura: non

si escludono valori sottozero in Pianura Padana e anche nelle

vallate interne delle regioni centrali, in particolare tra

Toscana ed Umbria.

Queste le previsioni in dettaglio de iLMeteo.it:

Mercoledì 5 – Al nord: più nuvoloso al mattino, freddo per il

periodo. Al centro: instabile su Lazio e Appennini con neve a

5-600 metri. Al sud: instabile su tutte le regioni con

acquazzoni e neve in collina.

Giovedì 6 – Al nord: soleggiato, ma con possibili gelate in

pianura. Al centro: soleggiato ma freddo per il periodo. Al sud:

più instabile solo sul basso Tirreno, sole altrove.

Venerdì 7 – Al nord: piogge in pianura e nevicate in montagna

al Nord-Ovest. Al centro: peggiora su Toscana, più tardi su

Umbria e Alto Lazio. Al sud: soleggiato.

Tendenza – weekend pasquale con temporali pomeridiani, specie al

Sud, Pasquetta in miglioramento, da confermare. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte