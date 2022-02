Metro, periferie, cultura, da Pnrr 4,6 mld per ‘nuova Roma’

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 21 FEB – Metropolitane, tramvie, rilancio del

turismo, efficientamento energetico, digitalizzazione: con il

Pnrr opere e progetti per dare il via ad una nuova Roma. Un

piano ambizioso e dettagliato quello per la Capitale, presentato

oggi dal sindaco Roberto Gualtieri durante il convegno “Italiadomani – Dialoghi sul Piano Nazionale di Ripresa e

Resilienza”. Il primo cittadino ha messo così in fila, assieme

ai ministri Elena Bonetti, Enrico Giovannini, Massimo

Garavaglia, i progetti necessari per il rilancio e per la

visione di una città rinnovata. Saranno 4,6 i miliardi destinati

alla Capitale, arrivando anche ad 8,2 con gli investimenti del

Lazio. “Le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza

destinate a Roma si affiancano a interventi che cadono su Roma

pure se gestiti da altri enti. Il menù e’ ricco” ha sottolineato

il sindaco dal palco. Molti quindi i fondi previsti, in special

modo per la mobilità romana: “Ho scritto al sindaco Gualtieri

proponendo uno stanziamento di 1,6 miliardi per il completamento

della Metro C. E un ampio investimento per la tramvia

Termini-Vaticano-Aurelio. E’ una testimonianza di attenzione e

importanza per la Capitale ma in realta’ un’occasione di

sviluppo per tutto il Paese”, ha detto il ministro delle

Infrastrutture Enrico Giovannini, a margine del convegno. Una

notizia commentata positivamente dallo stesso sindaco di Roma

che però, allo stesso tempo, ha voluto lanciare anche un monito

a riguardo: “Ci sono 1,6 miliardi per le metropolitane, per

completare la linea C, ma non bastano, ne servono altre per

allungare le linee A e B. E poi sui bus elettrici, che sono poco

piu’ di 400 e devono attivare al target di 500. Ringrazio il

ministro Giovannini per questa integrazione, per avere tutta la

Termini-Vaticano-Aurelio finanziata. Sono risorse che servono

per i tram ed anche i depositi”. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte