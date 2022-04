Metsola vede Zelensky: ‘Coraggio, forza, determinazione’

Condividi l'articolo

“Coraggio, forza, determinazione. Con il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelenski a Kiev. Slava Ukraini!”, gloria all’Ucraina. Lo scrive su twitter la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola, postando una foto dell’incontro con Zelensky.

Viaggio a sorpresa a Kiev della presidente del parlamento europeo Roberta Metsola. Annuncia l’ingresso in Ucraina giovedì, quando a Bruxelles è già notte: una foto accanto a un treno delle ferrovie ucraine, uno scatto, come i tanti dei rifugiati in fuga. Ma lei va nella direzione opposta, ed è il primo rappresentante delle istituzioni Ue a recarsi a Kiev. L’invito, fa sapere, le è arrivato dal presidente del parlamento ucraino, la Verchovna Rada. Ed è con lui, Ruslan Stefancuk, la foto di maggior impatto emotivo del giorno: un forte abbraccio tra il giurista gigante, in verde militare, e la politica maltese che nella stretta sembra diventare minuta.

Fa sapere, la presidente dell’Europarlamento, di essere “a Kiev per dare un messaggio di speranza. La resistenza e il coraggio degli ucraini hanno ispirato il mondo. Siamo con voi”. “E’ una vera amica del popolo ucraino, dell’Ucraina”, le dice Stefancuk, segnalando di aver parlato con lei di nuove sanzioni, del supporto all’Ucraina e dell’adesione all’Ue.

Metsola gli fa “tre promesse”: “Con l’invasione criminale del vostro Paese la Russia si è posta in diretto confronto con l’Europa, la comunità internazionale e le regole su cui è basato l’ordine mondiale, non glielo lasceremo fare”. L’Ue, aggiunge, “riconosce le vostre ambizioni europee” e “potete contare sul pieno sostegno del Parlamento europeo per raggiungere questo obiettivo”. “In terzo luogo, vi aiuteremo a ricostruire le vostre città quando questa guerra illegale, non provocata e inutile sarà finita. Abbiamo già fornito assistenza finanziaria, militare e umanitaria. Ciò continuerà e aumenterà. Continueremo a prenderci cura delle vostre famiglie costrette a fuggire, fino al loro sicuro ritorno”. Parla poi alla Verchovna Rada in seduta straordinaria. I deputati riprendono con i telefonini, momenti di normalità in tenuta verde militare. “Un atto coraggioso! Grazie per la visita. Questo è un messaggio importante per il mondo”, commenta il giovane deputato Roman Hryshchuk, che, come il presidente Volodymyr Zelensky, ormai due vite fa era attore comico. E vede il primo ministro ucraino Denys Shmyhal oltre ai rappresentanti dei diversi gruppi politici. “E’ un potente segnale di sostegno politico”, afferma Shmyhal, che segnala il confronto sul “rafforzamento delle sanzioni per fermare l’aggressore”. Con Shmyhal, conferma Metsola “abbiamo parlato della necessità di sanzioni sempre più estese. Dobbiamo andare ancora oltre. L’Europa sarà all’altezza”.

