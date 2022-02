MIA Fair entra nel gruppo Fiere di Parma

Condividi l'articolo

(ANSA) – MILANO, 03 FEB – Mira a entrare tra le più

importante fiere di settore al mondo la nuova MIA Fair – Milan

Image Art Fair, che entra nel gruppo Fiere di Parma e alla sua

XI edizione ritorna nella sua consueta collocazione primaverile,

dal 28 aprile al primo maggio 2022.

La fiera italiana, interamente dedicata all’immagine

fotografica, si terrà come di consueto al Superstudio Maxi di

Milano, con oltre 7.000 mq dedicati ai linguaggi artistici

contemporanei.

“MIA Milan Image Art Fair e Fiere di Parma – sottolineano

Fabio Castelli e Lorenza Castelli, ideatori di MIA Fair –

uniscono le proprie forze con l’obiettivo di dare ulteriore

impulso al mercato della fotografia, e di attrarre gli

investimenti non solo dei collezionisti e dei buyer

internazionali, ma anche per stimolare l’interesse del pubblico

appassionato d’arte e, in particolare, di fotografia”.

L’artista olandese Larissa Ambachtsheer(1993) firmerà

l’immagine coordinata di MIA Fair, con opere tratte dalla serie

You Choose, I seduce(2017), in cui indaga il comportamento umano

interrogandosi sul ruolo del colore nel cibo e su come lo si

possa utilizzare come strumento di manipolazione per interagire

con il pubblico. (ANSA).



