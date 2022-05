Michelangelo da record, 23 milioni per un suo disegno a Parigi

Un uomo nudo, in piedi, inquadrato da altri due personaggi sullo sfondo. È quresto il protagonista dell’opera di Michelangelo, venduta dalla casa d’aste Christie’s Paris per 23 milioni di euro: un record per un disegno del maestro italiano del Rinascimento.

L’asta da Christie’s Paris si è aperta oggi intorno alle 14:30. Secondo gli esperti, il disegno realizzato in gioventù è il primo nudo attribuito a Michelangelo Buonarroti (1475-1564). Questa vendita supera il record raggiunto da un altro disegno di Michelangelo, il ‘Cristo Risorto’, venduto nel luglio 2000 da Christie’s Londra per 9,5 milioni di euro.