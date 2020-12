Michele Bravi, il 29 gennaio arriva il nuovo album

(ANSA) – ROMA, 15 DIC – “La Geografia del Buio” è il nuovo

concept album di Michele Bravi che uscirà il 29 gennaio, dopo

una lunga attesa dovuta a rinvii a causa dell’emergenza

sanitaria. Il nuovo progetto discografico è stato anticipato a

maggio dall’uscita dal singolo “La vita breve dei coriandoli”.

A distanza di quattro anni da “Anime di carta”, l’album

certificato disco d’oro e contenente il singolo doppio platino “Il diario degli errori”, Michele Bravi torna con un nuovo

lavoro, diverso da tutta la produzione precedente.

“Avere le parole per dire il caos non salva da niente ma

almeno disegna il labirinto. La Geografia del Buio è un racconto

attraverso la ferita del mondo. Una perdita di aderenza dal

reale e il tuffo in un’oscurità che racchiude in sé la violenza

della vita e riscopre nell’amore l’unica salvezza. Un amore che

non combatte il male ma che aiuta a disegnarne la geografia”.

(ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte