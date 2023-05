Microsoft, serve agenzia per regolare l’intelligenza artificiale

Condividi l'articolo

Serve una nuova agenzia americana per regolare l’intelligenza artificiale e fissare i requisiti di licenza per operare gli strumenti più potenti di IA. Lo afferma il presidente di Microsoft Brad Smith, paragonando questa tecnologia – per la sua potenza e la necessità di essere regolamentata – agli ascensori e alla sicurezza alimentare. “Da una nuova agenzia trarremmo benefici, ci assicurerebbe che il controllo della tecnologia da parte degli esseri umani”, ha detto Smith, secondo quanto riportato dall’agenzia Bloomberg. Le parole del presidente di Microsoft fanno eco a quelle di OpenAI che ha chiesto al Congresso di agire.

—

