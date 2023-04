Migliozzi reagisce, supera il taglio in Corea del Sud

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 28 APR – Prova di carattere in Corea del Sud

per Guido Migliozzi che, dopo un primo round complicato, supera

il taglio e accede alla fase finale del Korea Championship,

torneo del DP World Tour. Il vicentino, risalito dalla 91/a alla

57/a posizione con un totale di 144 (74 70, par) colpi, nel

secondo giro dopo le prime sette buche giocate caratterizzate da

un birdie e tre bogey, si è reso protagonista con una seconda

parte di gara che lo ha visto realizzare altri cinque birdie

(con un bogey), di cui tre tra la buca 14 e la 18.

In Asia, a metà gara, in testa alla classifica non c’è più il

francese Antoine Rozner, ora 3/o con 137 (-7) al fianco del suo

connazionale Mike Lorenzo-Vera, ma il sudcoreano Sanghyun Park

(67 69) e il tedesco Yannik Paul (68 68). I due leader, con uno

score di 136 (-8), condividono la vetta della classifica. Mentre

sono sei i giocatori che occupano la 5/a posizione con 138 (-6),

tra loro ecco pure lo spagnolo Pablo Larrazabal e lo scozzese

Scott Jamieson. In un appuntamento che mette in palio 2 milioni

di dollari e precede l’80esima edizione dell’Open d’Italia in

programma, dal 4 al 7 maggio, al Marco Simone Golf & Country

Club di Guidonia Montecelio (Roma), sul percorso che dal 29

settembre all’1 ottobre prossimi ospiterà la Ryder Cup. (ANSA).



