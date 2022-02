Migranti: 7 bengalesi morti assiderati, un fermo

Condividi l'articolo

(ANSA) – AGRIGENTO, 19 FEB – La Squadra Mobile di Agrigento

ha eseguito il fermo, disposto dai pm Gloria Andreoli e Paola

Vetro, di un egiziano di 38 anni che è indiziato di essere lo “scafista” che ha guidato il 25 gennaio scorso l’imbarcazione

con 287 migranti, provocando la morte per ipotermia di 7 giovani

bengalesi.

L’ indagato, la cui posizione verrà sottoposta al vaglio del gip di Agrigento, dovrà rispondere di favoreggiamento della

immigrazione clandestina e di omicidio colposo plurimo.

I 7 bengalesi furono costretti a viaggiare in condizioni

disumane: 3 vennero trovati morti, sul natante, dai militari

della Guardia di finanza nell’esatto momento in cui

l’imbarcazione fu agganciata, altri 4 morirono prima di

giungere, nonostante i soccorsi, a Lampedusa.

Il “carico umano” , secondo quanto ricorda il procuratore

capo Luigi Patronaggio, era partito dalle coste libiche ed era

stato affidato a “professionisti” egiziani. (ANSA).



