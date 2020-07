Migranti a Roccella, emersi casi Covid

(ANSA) – ROCCELLA IONICA, 11 LUG – Un gruppo di settanta

migranti, avvistati nella tarda serata di ieri nello Jonio al

largo di Caulonia a bordo di un’imbarcazione, sono sbarcati in

mattinata nel porto di Roccella Jonica. Tra i migranti, tutti

uomini di nazionalità pachistana, sottoposti tutti al tampone

per il coronavirus, sono emersi alcuni casi di positività al

coronavirus. All’arrivo in porto i migranti, apparsi tutti in buone

condizioni di salute, sono stati fatti scendere sulla banchina

con l’ausilio dei volontari della Croce rossa italiana.

Successivamente sono stati trasferiti nel palazzetto dello sport

di Roccella Jonica in attesa dell’esito dei test che sono in

corso a Reggio Calabria.



—

