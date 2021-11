Migranti: altro sbarco in Salento, in 24 ore arrivati in 272

Condividi l'articolo









(ANSA) – SANTA MARIA DI LEUCA, 22 NOV – Ci sono anche due

neonati di 4 mesi, donne, bambini e minori non accompagnati tra

i 79 migranti sbarcati in serata al porto di Santa Maria di

Leuca e che erano a bordo del terzo natante arrivato ieri nel

Salento. Complessivamente sono 272 i migranti arrivati nelle

ultime 24 ore via mare sulle coste pugliesi.

A bordo dell’ultima imbarcazione c’erano per lo più afgani,

egiziani, kirghisi e 8 provengono persino dal Kuwait. Ad

accoglierli i volontari della Croce Rossa Italiana e della

Caritas. Gran parte dei migranti aveva sintomi da

disidratazione. Ai soccorritori i migranti hanno riferito di

essere partiti dalla Turchia cinque giorni fa e da allora di non

aver mai mangiato. (ANSA).



