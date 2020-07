Migranti, arriva lo stop di Di Maio ai fondi alla Tunisia

Luigi Di Maio chiede di sospendere lo stanziamento previsto per la Tunisia ‘in attesa di un risvolto nella collaborazione che abbiamo chiesto alle autorità tunisine in materia migratoria’. E la Tunisia risponde: ‘massimo sforzo per fermare partenze’. Il Pd intanto preme. Orfini, Conte non rinvii, decida al prossimo Cdm. E Luca Zaia chiede che il centro migranti di Casier ‘sia dismesso’. Nei prossimi giorni una nave della compagnia Grandi navi veloci arriverà in Sicilia con 700 posti disponibili per consentire di trasferire a bordo i migranti che sbarcano sulle coste italiane e che devono essere sottoposti a quarantena.

