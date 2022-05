Migranti: assegnato ‘porto sicuro’ Pozzallo a Ocean Viking

Condividi l'articolo

(ANSA) – PALERMO, 29 MAG – Sbarcheranno domani a Pozzallo i

294 migranti che da dieci giorni sono a bordo della Ocean Viking

della organizzazione umanitaria Sos Mediteranee. L’indicazione

del “porto sicuro” da parte delle autorità italiane è arrivata

in serata; l’arrivo è previsto in mattinata. Oggi una donna

incinta di 8 mesi era stata evacuata d’urgenza insieme al

marito. Un altro migrante si era tuffato in mare “per stanchezza

e disperazione” come avevano sottolineato da Sos Mediteranee.

(ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte