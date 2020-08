Migranti: Conte, non tollereremo ingressi irregolari

“Non possiamo tollerare che si entri in Italia in modo irregolare” e “non possiamo permettere che i sacrifici” fatti dal Paese per la crisi Covid “siano vanificati”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte nel corso del punto stampa da Cerignola. “Dobbiamo intensificare i rimpatri”, ha aggiunto.

“Non si entra in Italia in questo modo e soprattutto in questo momento di fase acuta non possiamo permettere che la comunità internazionale sia esposta ad ulteriori pericoli non controllabili. Ci sono migranti che tentato di sfuggire alla sorveglianza sanitaria: non ce lo possiamo permettere. Dobbiamo essere duri e inflessibili”, ha detto il premier Giuseppe Conte

