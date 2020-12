Migranti: Corte Ue condanna Ungheria, non ha accolto

(ANSA) – BRUXELLES, 17 DIC – “L’Ungheria è venuta meno agli

obblighi del diritto dell’Unione in materia di procedure di

riconoscimento della protezione internazionale e di rimpatrio di

cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare”: lo ha

stabilito la Corte di giustizia della Ue in una sentenza. In

particolare ha violato del diritto dell’Unione per “la

limitazione dell’accesso alla procedura di protezione

internazionale, il trattenimento irregolare dei richiedenti in

zone di transito nonché la riconduzione in una zona frontaliera

di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, senza

rispettare le garanzie della procedura di rimpatrio”. (ANSA).



