Migranti: Fedriga, riammissioni partano il prima possibile

(ANSA) – TRIESTE, 07 DIC – “Mi auguro che le riammissioni

partano il prima possibile”. Lo ha detto il presidente della

Conferenza delle Regioni e del Friuli Venezia Giulia

Massimiliano Fedriga a margine dei lavori di giunta questa

mattina a Trieste riferendosi alla direttiva del Viminale.

Fedriga, che ha detto di essere in contatto con il ministro

degli Interni Matteo Piantedosi, ha parlato di una situazione “diventata insostenibile” per il Fvg, “penso anche per un

principio di tutela delle persone e parlo proprio dei migranti

che arrivano. Non si può favorire o permettere la tratta di

esseri umani”.

La soluzione per il Governatore è “mettere in campo misure

parallele che possano lavorare insieme per limitare gli ingressi

di immigrati irregolari”. (ANSA).



