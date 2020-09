Migranti: Gary Lineker apre casa sua a richiedenti asilo

(ANSA) – LONDRA, 03 SET – L’ex nazionale inglese Gary

Lineker ha accettato di ospitare nella sua residenza nel Surrey,

sud di Londra, alcuni migranti, richiedenti asilo nel Regno

Unito. Non è la prima volta che l’ex centravanti di Tottenham e

Barcellona, oggi popolare opinionista tv, si schiera

pubblicamente dalla parte degli immigrati, e più in generale

contro la chiusura delle frontiere. Questa volta ha deciso di

accogliere l’invito di “ªRefugees at Home”, una ONG che sta

cercando ospitalità per 2,250. “Non sono affatto preoccupato, al

contrario – ha dichiarato Lineker al tabloid Mirror -. Ho

incontrato decine di rifugiati in questi anni tramite progetti

organizzati da associazioni calcistiche, e si è sempre trattato

di ragazzi adorabili che apprezzano ogni tipo di aiuto. I miei

figli sono tutti cresciuti, ho tanto spazio a casa. Se posso

aiutarli temporaneamente, sono più che felice. Anche perché sono

abituato ad avere giovani uomini in casa. Ho quattro figli

ventenni, e sono sicuro che chi ospiterò si comporterà meglio di

loro”.

La decisione di Lineker giunge all’indomani dell’arrivo

sull’isola di più di 400 migranti clandestini, il numero più

alto di sbarchi in una singola giornata dall’inizio dell’anno,

nonostante Boris Johnson – anche mercoledì durante il primo

Question Time dopo la pausa estiva – abbia ribadito la linea

dura contro gli scafisti. Dal primo gennaio sono sbarcati nel

Regno Unito 5.025 migranti, tra i quali 1.468 nel mese di

agosto. (ANSA).



