Migranti: Geo Barents a Taranto,cominciate operazioni sbarco

(ANSA) – TARANTO, 04 GEN – Sono cominciate nel porto di

Taranto le operazioni di sbarco dalla Geo Barents di Medici

Senza Frontiere entrata in porto attorno alle 8.00 di questa

mattina e sulla quale vi sono 85 migranti, tra cui nove minori

non accompagnati. Quattro migranti saranno portati in ospedale,

ma le loro condizioni non sono gravi. La nave è la prima di una

Ong ad aver operato un salvataggio dopo l’entrata in vigore del

decreto che stabilisce un nuovo codice di condotta sulle

attività di salvataggio in mare da parte delle Organizzazioni

non governative. Nel caso di violazione delle norme introdotte

dal provvedimento sono previste multe fino a 50mila euro, oltre

al sequestro o anche la confisca in caso di reiterazione.

(ANSA).



