Migranti: in 220 su barcone a Leuca, in viaggio da 5 giorni

(ANSA) – LEUCA, 15 NOV – Sono 220 i migranti arrivati nel

porto di Leuca ieri notte a bordo di un barcone intercettato in

serata da unità aeronavali della Gdf . Si tratta per lo più di

somali, pakistani e afgani. Tra loro anche donne e numerosi

minori non accompagnati . Ad accoglierli i volontari della Croce

Rossa, Caritas e medici Usmaf . Tutti, seppur provati dalla

traversata, sono apparsi in buone condizioni di salute. Ai

soccorritori hanno riferito di essere in viaggio da cinque

giorni, partiti dalla Turchia , da Izmir, l’antica Smirne, e di

essere rimasti chiusi per un

giorno in un container prima di imbarcarsi .

I migranti a bordo di quattro pullman sono stati portati al

centro di prima accoglienza Don Tonino Bello di Otranto. (ANSA).



