Migranti, in arrivo a Reggio nave Diciotti con 671 a bordo

Condividi l'articolo

(ANSA) – REGGIO CALABRIA, 25 MAG – E’ previsto intorno alle

15 di oggi l’arrivo nel porto di Reggio Calabria della nave “Diciotti” della guardia costiera con a bordo 671 migranti

soccorsi nelle ultime ore in mare. Si tratta di 613 uomini, 6

donne, 41 minori e 11 minori non accompagnati. L’attracco sarà

sul molo di ponente.

Le procedure saranno coordinate dalla prefettura di Reggio

Calabria. Dopo lo sbarco, i migranti saranno condotti al centro

di prima accoglienza allestito nella palestra dell’ex scuola “Boccioni”, a Gallico, nella periferia nord della città dove i

profughi saranno identificati dalla polizia in attesa di essere

trasferiti in altre regioni d’Italia secondo il piano di riparto

stabilito dal ministero dell’Interno. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte