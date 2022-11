Migranti in attesa a Ventimiglia, c’è paura ma “ci proveremo”

Condividi l'articolo

(ANSA) – VENTIMIGLIA, 11 NOV – “Basta aspettare qualche

giorno, poi ci riproviamo anche se un po’ di paura c’è”. Salah

viene dal Darfur, dice di avere 18 anni e non è al suo primo

tentativo di passare il confine. Si trova nel parcheggio dietro

alla stazione a Ventimiglia, con altri suoi connazionali, molti

arrivati qui dopo i viaggi sui barconi, con pochi stracci e

stomaco e tasche vuoti. La notizia che i francesi hanno serrato

i controlli non li spaventa. “Li conosciamo i francesi, no? ma

non è che non ci riproviamo. E anche se hanno arrestato qualche

passeur nei giorni scorsi, loro ci saranno sempre per noi. Ci

vivono, con noi, ci prendono i soldi. Vedrai che stasera

qualcuno si farà vedere”.

Più preoccupato è Taki Hassan, presidente del centro

culturale di fratellanza islamica, che riceve alla moschea molti

dei migranti senza documenti arrivati con i barconi. “Diamo loro

da mangiare e da vestirsi, vengono qui anche per lavarsi e per

pregare ma cosa succederà se non riusciranno più a passare?

Oppure se i passeur spariscono, come faranno a fare i sentieri

di notte? Che fine ha fatto il patto di amicizia siglato dalla

Francia con il nostro Presidente Mattarella? Sono preoccupato

per quello che potrà succedere qui – ha concluso – se aumenterà

il numero delle persone che arrivano con i barconi”. (ANSA).



—

