Migranti in mare, 4 morti e due dispersi

(ANSA) – ROMA, 19 NOV – Quattro morti, due dispersi e sette

salvati. Questo il bilancio di un’operazione di soccorso in area

sar algerina, secondo quanto fa sapere la Guardia costiera

italiana. L’evento è avvenuto nella tarda mattinata di oggi,

quando le autorità algerine hanno individuato un barchino in

difficoltà a causa delle avverse condizioni meteo ed hanno

inviato sul posto un mercantile in assistenza all’unita in

difficoltà. I migranti, appena avvistato il mercantile, si sono

gettati in acqua. (ANSA).



Fonte originale: Leggi ora la fonte