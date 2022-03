Migranti: incendio in accampamento spontaneo nel trapanese

Condividi l'articolo

(ANSA) – CASTELVETRANO, 08 MAR – Un incendio si è sviluppato

la notte scorsa all’interno del campo spontaneo di migranti

economici, nei pressi dell’ex cementificio “Calcestruzzi

Selinunte” tra Castelvetrano e Campobello di Mazara, nel

Trapanese. Le fiamme si sono sprigionate, con molta probabilità,

da un braciere che alcuni migranti avevano acceso per

riscaldarsi e hanno investito gli alloggi di fortuna costruiti

con legno, cartone e plastica. Sono intervenuti i vigili del

fuoco del distaccamento di Castelvetrano che hanno spento le

fiamme.

Già a settembre scorso nella stessa zona un vasto incendio aveva

ridotto in cenere l’accampamento di migranti all’interno dell’ex

cementificio. In quell’occasione morì un giovane migrante.

Stavolta il gruppo di quasi 100 migranti che vivono nell’ex

cementificio è riuscito a mettersi in salvo. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte