Migranti: incendio in tendopoli Calabria, nessun ferito

(ANSA) – SAN FERDINANDO, 01 GEN – Un incendio sulle cui cause

sono in corso accertamenti ha distrutto nella notte di Capodanno

alcune baracche costruite all’interno dell’area della tendopoli

ministeriale di San Ferdinando, nella Piana di Gioia Tauro, che

ospita i migranti impegnati nella raccolta delle arance. Non ci

sono stati feriti.

Intorno alle tre, secondo quanto si è appreso, all’interno di

una di queste costruzioni di fortuna adattata a bar e ritrovo

c’era un gruppo di persone. Improvvisamente sono partite le

fiamme che si sono subito estese alle altre baracche vicine

distruggendole. Immediatamente sono intervenuti i vigili del

fuoco del presidio presente a poca distanza dall’insediamento

che hanno spento subito le fiamme scongiurando ulteriori rischi

a causa della presenza nelle vicinanze di cumuli di rifiuti

infiammabili e di alcune bombole di gas che sono poi state messe

in sicurezza dai vigili del fuoco.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e la polizia che ha

avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’accaduto e

accertare eventuali responsabilità. (ANSA).



