Migranti: marcia percorre rotta balcanica, ‘non vogliamo muri’

Condividi l'articolo

(ANSA) – TRIESTE, 13 MAG – Una “marcia contro i muri” dalla

Slovenia all’Italia, varcando un “confine che non c’è più” e che “deve essere attraversato liberamente non solo da soldi e merci

ma anche dalle persone”: ricalca simbolicamente l’ultimo tratto

del viaggio compiuto dai migranti che arrivano in Italia

attraverso la rotta balcanica l’iniziativa promossa oggi a

conclusione del Festival Sabir.

Una marcia a cui stanno partecipando un migliaio di persone,

secondo le prime stime degli organizzatori, ha preso il via nel

pomeriggio a Capodistria, ha poi varcato il confine di Stato e

proseguito per San Dorligo della Valle (Trieste). In testa al

corteo c’è lo striscione “Marcia contro i muri e per

l’accoglienza”. Segue un’installazione artistica che ha come

tema la libertà di movimento, focus del Festival.

I tre giorni di dibattiti e appuntamenti che si sono

susseguiti fino a oggi a Trieste sono stati organizzati da Arci

insieme a Caritas, Acli e Cgil, e in collaborazione con Asgi e

Carta di Roma. “Vogliamo ribadire – ha detto il presidente di

Arci nazionale, Walter Massa alla partenza – che qui dove non

esiste più un confine, in un’Europa che ha scelto di non avere

più confini, non si permetta solo ai soldi e alle merci di

attraversarlo liberamente ma anche alle persone”. Inoltre,

conclude, “in un’Europa che sta andando sempre più in una

direzione di costruzione di muri, di nuovi confini, noi crediamo

sia importante tenere vivi e ben in manutenzione i ponti, unico

strumento che consente al nostro continente e più in generale al

pianeta, di poter continuare a sperare in un futuro”.

Alla marcia partecipano anche organizzazioni locali e, tra

gli altri, alcuni esponenti del Pd, come la presidente

provinciale di Trieste Caterina Conti, che ribadisce il suo no a

un eventuale hotspot sul Carso, perché “non può essere questa la

risposta alla rotta balcanica”. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte